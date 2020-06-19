إسرائيل تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد مصابي فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسرائيل اليوم الجمعة، ارتفاعاً كبيراً في عدد مصابي فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة تسجيل 349 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، إلى 20.243.



ومن بين المصابين، 40 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 304.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال إن الجائحة عادت لتتفشى مجدداً، ويجب أولا احتواؤها قبل إعادة تنشيط الاقتصاد.