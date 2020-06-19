حماس تعلق على تصريحات غرينبلات بأن الضفة أرض متنازع عليها





وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع في تصريح وصل دنيا الوطن" نسخة عنه: إن تصريحات غرينبلات بأن الضفة ليست أرضاً فلسطينية بل أرض متنازع عليها وضمها لا يتعارض مع القانون، تمثل هذياناً سياسياً بعد استقالته وفشله في تحقيق مهامه بتمرير (صفقة القرن).



وأضاف: أن هذه التصريحات لا رصيد لها وبدون أي قيمة ولا تمثل إلا وقاحة متجددة لغرينبلات في عداء شعبنا والتحريض عليه وهي سياسة فاشلة في تزييف الوقائع والتاريخ.



وشدد القانوع على أن كل محاولات تغيير الحقائق وتزوير التاريخ لن تنجح في فرض سيطرة الاحتلال على أرضنا الفلسطينية، مضيفاً: "فشعبنا الفلسطيني هو صاحب الحق والتاريخ فيها وسيواصل ثورته ضد المحتل حتى كنسه من كل أراضينا المحتلة".



رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، على تصريحات مبعوث الولايات المتحدة السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات بأن الضفة الغربية أرض متنازع عليها.