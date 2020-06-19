شؤون فلسطينية

وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل ثلاثة شبان في جنين

وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل ثلاثة شبان في جنين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال ووحدة إسرائيلية خاصة، فجر خاصة اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين في مدينة جنين والمخيم.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان: أن قوة خاصة من الوحدات المستعربة الإسرائيلية كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اعتقلت شابين ما تزال هويتهما مجهولة، أثناء تواجدهما بالقرب من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبود أبو سرية من مخيم جنين بالقرب من معسكر سالم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وداهمت الحي الشرقي ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المعدنية وقنابل الصوت.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط المدينة وخاصة بالقرب من قرية حدادا السياحية والجامعة العربية الأميركية وفي محيط بلدتي السيلة الحارثية واليامون وعلى شارع جنين– حيفا.

أخبار ذات صلة

حماس تعلق على تصريحات غرينبلات بأن الضفة أرض متنازع عليها

حماس تعلق على تصريحات غرينبلات بأن الضفة أرض متنازع عليها

الشعبية: المقاومة الشاملة بما فيها المسلحة تُشكل حجر الأساس لاستنهاض شعبنا

الشعبية: المقاومة الشاملة بما فيها المسلحة تُشكل حجر الأساس لاستنهاض شعبنا

إغلاق ثلاث بلدات في الخليل بسبب تفشي فيروس (كورونا)

إغلاق ثلاث بلدات في الخليل بسبب تفشي فيروس (كورونا)

بالصور: 286 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

بالصور: 286 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الشرطة: ستة حوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

الشرطة: ستة حوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تعرقل إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تعرقل إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس

توافد الآلاف من المقدسيين إلى الأقصى تلبية لنداء &#34;الفجر العظيم&#34;

توافد الآلاف من المقدسيين إلى الأقصى تلبية لنداء "الفجر العظيم"

الكشف عن تفاصيل جديدة عما دار بلقاء الرئيس عباس ووزير الخارجية الأردني بشأن الضم

الكشف عن تفاصيل جديدة عما دار بلقاء الرئيس عباس ووزير الخارجية الأردني بشأن الضم

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

حماس تعلق على تصريحات غرينبلات بأن الضفة أرض متنازع عليها

حماس تعلق على تصريحات غرينبلات بأن الضفة أرض متنازع عليها

وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل ثلاثة شبان في جنين

وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل ثلاثة شبان في جنين

بالصور: 286 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

بالصور: 286 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الشرطة: ستة حوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

الشرطة: ستة حوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

توافد الآلاف من المقدسيين إلى الأقصى تلبية لنداء &#34;الفجر العظيم&#34;

توافد الآلاف من المقدسيين إلى الأقصى تلبية لنداء "الفجر العظيم"

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين شمال طولكرم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين شمال طولكرم

وزيرة الصحة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين اليوم إلى 50

وزيرة الصحة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين اليوم إلى 50

&#34;الخارجية&#34;: 146 وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية في العالم

"الخارجية": 146 وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية في العالم

منوعات

شاهد لحظة انهيار والد نجم بوليوود المنتحر شنقاً لحظة تلقيه خبر الوفاة

شاهد لحظة انهيار والد نجم بوليوود المنتحر شنقاً لحظة تلقيه خبر الوفاة

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق صدام حسين

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق صدام حسين

تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية

تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية

مفاجأة.. أحمد زكي فقد بصره وأخفى الأمر بهذه الحيلة

مفاجأة.. أحمد زكي فقد بصره وأخفى الأمر بهذه الحيلة

محمد رمضان يحصل على جائزة لم يحصل عليها فنان مصري من قبل

محمد رمضان يحصل على جائزة لم يحصل عليها فنان مصري من قبل

أول ظهور لابن هشام سليم مع شقيقتيه بعد الإعلان عن تحوله الجنسي

أول ظهور لابن هشام سليم مع شقيقتيه بعد الإعلان عن تحوله الجنسي

أول ظهور لنجلي الفنان محمود قابيل

أول ظهور لنجلي الفنان محمود قابيل

سوسن بدر تحسم خبر خطوبتها

سوسن بدر تحسم خبر خطوبتها

إعلامية مصرية تكشف سبب وفاة &#34;ماما سناء&#34;

إعلامية مصرية تكشف سبب وفاة "ماما سناء"

بطلة أفلام مصاصي الدماء تجسد شخصية الأميرة ديانا في فيلم مرتقب

بطلة أفلام مصاصي الدماء تجسد شخصية الأميرة ديانا في فيلم مرتقب

عربي

إصابات فيروس (كورونا) في الأردن تتجاوز الـ 1000

إصابات فيروس (كورونا) في الأردن تتجاوز الـ 1000

لبنان يفتح معبريْن حدودييْن مع سوريا لعودة مواطنيه

لبنان يفتح معبريْن حدودييْن مع سوريا لعودة مواطنيه

وزير الصحة الجزائري يكشف عن تعرضه للشتم بسبب &#34;منحة كورونا&#34;

وزير الصحة الجزائري يكشف عن تعرضه للشتم بسبب "منحة كورونا"

الكويت توافق على دخول سفينة بحث إيرانية إلى مياهها الإقليمية

الكويت توافق على دخول سفينة بحث إيرانية إلى مياهها الإقليمية