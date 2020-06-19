وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل ثلاثة شبان في جنين

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال ووحدة إسرائيلية خاصة، فجر خاصة اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين في مدينة جنين والمخيم.



وذكرت مصادر محلية وشهود عيان: أن قوة خاصة من الوحدات المستعربة الإسرائيلية كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اعتقلت شابين ما تزال هويتهما مجهولة، أثناء تواجدهما بالقرب من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبود أبو سرية من مخيم جنين بالقرب من معسكر سالم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وداهمت الحي الشرقي ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المعدنية وقنابل الصوت.



كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط المدينة وخاصة بالقرب من قرية حدادا السياحية والجامعة العربية الأميركية وفي محيط بلدتي السيلة الحارثية واليامون وعلى شارع جنين– حيفا.