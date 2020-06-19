بالصور: 286 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى هذا الأسبوع.
وقال موقع (هار هبايت حدشوت): إن 286 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى هذا الأسبوع.
وقال موقع (هار هبايت حدشوت): إن 286 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.
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