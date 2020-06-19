بالصور: 286 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى هذا الأسبوع.وقال موقع (هار هبايت حدشوت): إن 286 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.