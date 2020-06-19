الشرطة: ستة حوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة اليوم الجمعة، إن القطاع شهد خلال 24 ساعة الماضية، ستة حوادث سير.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ستة حوادث سير نتج عنها إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وفيما يتعلق بحالة الطرق لهذا الصباح، قالت إدارة المرور والنجدة إن هناك حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، ستشهد الحركة نشاطا في ساعات المساء على الطريق الساحلي.



كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.