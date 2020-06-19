صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تعرقل إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، إن إسرائيل هي من تعرقل إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.



ونقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بأنها "مطّلعة" قولها: بأن إسرائيل تقوم بعرقلة التوصّل إلى اتفاق.



وأضافت: أنّ "نافذة الفرص النادرة" التي فُتحت مع بداية جائحة (كورونا) "بدأت بالانغلاق"، وأنّ حماس معنيّة بالتوصّل إلى اتفاق بينما جاءت العراقيل الرئيسيّة من الجانب الإسرائيليّ.



ووفقًا للصحيفة، فإنّ المفاوضات التي تسارعت وتيرتها خلال الفترة الماضية، "بدأت بالتكاسل" والعودة إلى وتيرة ما قبل جائحة (كورونا).



وعزت المصادر ذلك إلى سببين: عدم إصغاء "المستوى السياسيّ رفيع المستوى" الإسرائيلي الذي من المفترض أنه يقود اتخاذ القرارات في الموضوع؛ وضعف منسّق ملف المفقودين الإسرائيليين، يرون بلوم، وفق ما نقل موقع (عرب 48).



وادّعت المصادر أنّ لبلوم "قدرة محدودة" على التأثير على متّخذي القرارات في إسرائيل، وأن ضابطا في جهاز الأمن العام (الشاباك) يُدعى "ماعوز" هو من يملئ الفراغ (الذي تسبب به ضعف بلوم). علمًا بأنّ "ماعوز" مقرّب من رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيليّ، مئير بن شابات.



وأضافت: أنّه "صفقة معقّدة إلى هذه الحدّ تحتاج متابعة مكثّفة يوميّة للتوصّل إلى اتفاق. وهذا بعيد جدًا من الواقع الحالي".