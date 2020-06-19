توافد الآلاف من المقدسيين إلى الأقصى تلبية لنداء "الفجر العظيم"





واحتشد المقدسيون منذ ساعات الفجر الأولى، وبينهم عائلات على بوابات الأقصى لأداء الصلاة بمشاركة الأطفال والنساء تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.



وشهدت المصليات المسقوفة وباحات المسجد الأقصى تواجداً كبيراً للمصلين من أبناء البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة لها، الذين تحدوا قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول للمسجد لإعماره والمشاركة في حملة الفجر العظيم، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).













رام الله - دنيا الوطنتوافد الآلاف من المقدسيين فجر اليوم الجمعة، إلى المسجد الأقصى المبارك، تلبية لنداء "الفجر العظيم".