شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل جديدة عما دار بلقاء الرئيس عباس ووزير الخارجية الأردني بشأن الضم

الكشف عن تفاصيل جديدة عما دار بلقاء الرئيس عباس ووزير الخارجية الأردني بشأن الضم
الرئيس عباس ووزير الخارجية الأردني
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (الميادين) تفاصيل جديدة عما دار في اجتماع الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي أمس الخميس في مدينة رام الله.

ونقلت (الميادين) عن مصادر دبلوماسية قولها: إن الصفدي نقل رسالة من الملك الأردني عبد الله الثاني، للرئيس محمود عباس يؤكد فيها صلابة موقف الأردن من الضم.

وأضافت: أن الصفدي قال إن الملك عبد الله أبلغ أميركا وإسرائيل عدم قدرة الأردن على المضي في معاهدة السلام في حال ضم الضفة.

وأعرب الصفدي وفق المصادر عن أمنيته بأنه لو أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حضر إلى رام الله حيث "الرسالة ستكون أقوى".

وتابعت: أن بعض قيادات السلطة تقدر أن غياب شكري عن لقاء رام الل، سببه تولي المخابرات المصرية ملف فلسطين، فيما اقترح بعض قيادات السلطة توجيه دعوة أخرى لوزير خارجية مصر، ومدير مخابراتها والجانب الأردني.

وأكدت المصادر للقناة أن الطرفين الأردني والفلسطيني اتفقا على دعوة السداسية العربية للاجتماع وإصدار بيان يرفض الضم، فيما أكد الصفدي أن العاهل الأردني اتصل بوزير الخارجية الإماراتي، محمد بن زايد، بخصوص تصريحات الوزير أنور قرقاش الذي تنصل منها.

وتابعت: أبو مازن ثمن موقف الأردن وقال إن اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن تختلف عن نظيرتها مع مصر، وأضاف أن  اتفاقية وادي عربة أتت ضمن عملية سلام في الشرق الأوسط بعكس اتفاقية مصر وإسرئيل.

أخبار ذات صلة

حماس تعلق على تصريحات غرينبلات بأن الضفة أرض متنازع عليها

حماس تعلق على تصريحات غرينبلات بأن الضفة أرض متنازع عليها

الشعبية: المقاومة الشاملة بما فيها المسلحة تُشكل حجر الأساس لاستنهاض شعبنا

الشعبية: المقاومة الشاملة بما فيها المسلحة تُشكل حجر الأساس لاستنهاض شعبنا

وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل ثلاثة شبان في جنين

وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل ثلاثة شبان في جنين

إغلاق ثلاث بلدات في الخليل بسبب تفشي فيروس (كورونا)

إغلاق ثلاث بلدات في الخليل بسبب تفشي فيروس (كورونا)

بالصور: 286 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

بالصور: 286 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الشرطة: ستة حوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

الشرطة: ستة حوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تعرقل إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تعرقل إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس

توافد الآلاف من المقدسيين إلى الأقصى تلبية لنداء &#34;الفجر العظيم&#34;

توافد الآلاف من المقدسيين إلى الأقصى تلبية لنداء "الفجر العظيم"

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل ثلاثة شبان في جنين

وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل ثلاثة شبان في جنين

بالصور: 286 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

بالصور: 286 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الشرطة: ستة حوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

الشرطة: ستة حوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

توافد الآلاف من المقدسيين إلى الأقصى تلبية لنداء &#34;الفجر العظيم&#34;

توافد الآلاف من المقدسيين إلى الأقصى تلبية لنداء "الفجر العظيم"

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين شمال طولكرم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين شمال طولكرم

وزيرة الصحة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين اليوم إلى 50

وزيرة الصحة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين اليوم إلى 50

&#34;الخارجية&#34;: 146 وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية في العالم

"الخارجية": 146 وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية في العالم

الاحتلال يُمهل مقدسياً حتى الأحد لهدم منزله ذاتياً

الاحتلال يُمهل مقدسياً حتى الأحد لهدم منزله ذاتياً

منوعات

شاهد لحظة انهيار والد نجم بوليوود المنتحر شنقاً لحظة تلقيه خبر الوفاة

شاهد لحظة انهيار والد نجم بوليوود المنتحر شنقاً لحظة تلقيه خبر الوفاة

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق صدام حسين

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق صدام حسين

تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية

تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية

مفاجأة.. أحمد زكي فقد بصره وأخفى الأمر بهذه الحيلة

مفاجأة.. أحمد زكي فقد بصره وأخفى الأمر بهذه الحيلة

محمد رمضان يحصل على جائزة لم يحصل عليها فنان مصري من قبل

محمد رمضان يحصل على جائزة لم يحصل عليها فنان مصري من قبل

أول ظهور لابن هشام سليم مع شقيقتيه بعد الإعلان عن تحوله الجنسي

أول ظهور لابن هشام سليم مع شقيقتيه بعد الإعلان عن تحوله الجنسي

أول ظهور لنجلي الفنان محمود قابيل

أول ظهور لنجلي الفنان محمود قابيل

سوسن بدر تحسم خبر خطوبتها

سوسن بدر تحسم خبر خطوبتها

إعلامية مصرية تكشف سبب وفاة &#34;ماما سناء&#34;

إعلامية مصرية تكشف سبب وفاة "ماما سناء"

بطلة أفلام مصاصي الدماء تجسد شخصية الأميرة ديانا في فيلم مرتقب

بطلة أفلام مصاصي الدماء تجسد شخصية الأميرة ديانا في فيلم مرتقب

عربي

إصابات فيروس (كورونا) في الأردن تتجاوز الـ 1000

إصابات فيروس (كورونا) في الأردن تتجاوز الـ 1000

لبنان يفتح معبريْن حدودييْن مع سوريا لعودة مواطنيه

لبنان يفتح معبريْن حدودييْن مع سوريا لعودة مواطنيه

وزير الصحة الجزائري يكشف عن تعرضه للشتم بسبب &#34;منحة كورونا&#34;

وزير الصحة الجزائري يكشف عن تعرضه للشتم بسبب "منحة كورونا"

الكويت توافق على دخول سفينة بحث إيرانية إلى مياهها الإقليمية

الكويت توافق على دخول سفينة بحث إيرانية إلى مياهها الإقليمية