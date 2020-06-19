دولي

الكشف عن "الجينوم" المادة الوراثية لفيروس التفشي الجديد بالعاصمة الصينية

الكشف عن "الجينوم" المادة الوراثية لفيروس التفشي الجديد بالعاصمة الصينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر موقع المركز الوطني لبيانات علم الأحياء الدقيقة المدعوم من الدولة الصينية بيانات الجينوم الخاص بالفيروس الكامن وراء تفشي آخر لـ (كوفيد-19)، في العاصمة بكين.

وأضاف الموقع: أن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قدم بيانات تسلسل الجينوم للفيروس إلى منظمة الصحة العالمية، التي كانت طالبت بالوصول إلى البيانات، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وسيؤدي التعرف على الجينوم لتحديد ماهية التفشي الجديد ودرجة خطورته وخاصة بعد تحذير الطبيب، يان تشانزو البروفيسور في كلية الطب بجامعة "ووهان" الصينية، من أن سلالة فيروس (كورونا) التي اكتشفت حديثا في سوق "سينفادي" بالعاصمة بكين أكثر عدوى من تلك التي انتشرت من مدينة "ووهان".

وقال البروفيسور في حديث لصحيفة (غلوبال تايمز) نشر اليوم الاثنين: "خلال عملية التطور، يمكن أن تزيد قدرة عدوى الفيروس أو تنخفض، لكنني أعتقد أن فيروس (كورونا) SARS-CoV-2 الذي عثر عليه في سوق سينفادي أكثر عدوى من الفيروس الذي كان في سوق هوانان في ووهان".

ووصف رصد الحالات الجديدة في بكين بـ "النتيجة المفاجأة"، خاصة في ظل تعزيز السلطات قدرات الكشف عن الفيروس وتوسيع نطاق الاختبارات وقدوم موسم الصيف.

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