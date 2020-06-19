قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين شمال طولكرم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من بلدة قفين شمال طولكرم.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منازل المواطنين في البلدة وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت في محتوياتها، قبل ان تقوم باعتقال كل من: محمد نعيم موسى طعمة، وأديب محمد صباح، ورشوان نصري عجولي، وأحمد وليد صباح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).