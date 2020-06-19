تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين





وأضافت في تصريح نشرته صفحة الوزارة عبر (فيسبوك): أن 18 من هذه الإصابات في الخليل، فيما هناك حالة في بيت لحم، وأخرى في مدينة نابلس.





وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 815 إصابة، بينها 240 إصابة نشطة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة د.مي الكيلة صباح اليوم الجمعة، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين.