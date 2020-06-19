الشرطة الإسرائيلية تبحث عن جندي فُقدت آثاره مساء الخميس بقاعدة بالجنوب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة تبحث عن جندي مفقود يخدم في قاعدة بالجنوب.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة تبحث عن جندي مفقود يخدم في قاعدة بالجنوب.
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن الشرطة الإسرائيلية تجري عمليات بحث عن الجندي "عديال بنيامين فيشلر" البالغ من العمر 21 عامًا يخدم في قاعدة (شيزافون) في الجنوب.
وأضافت: أن الجندي شوهد آخر مرة مساء أمس عندما غادر القاعدة ثم اختفت آثاره.
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