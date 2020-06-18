شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين اليوم إلى 50

وزيرة الصحة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين اليوم إلى 50
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مدينة الخليل، وخمس إصابات في مدينة القدس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات منذ الصباح في فلسطين إلى 50 إصابة، منها 42 في محافظة الخليل، و5 في القدس، و3 في محافظة نابلس.

كما ترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات، منذ بدء رصد فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 795 إصابة، بينها 220 إصابة نشطة.

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