وزيرة الصحة: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين اليوم إلى 50





وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات منذ الصباح في فلسطين إلى 50 إصابة، منها 42 في محافظة الخليل، و5 في القدس، و3 في محافظة نابلس.





كما ترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات، منذ بدء رصد فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 795 إصابة، بينها 220 إصابة نشطة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مدينة الخليل، وخمس إصابات في مدينة القدس.