تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-15 25-15 28-18 بيت لحم 25-15 25-15 28-18 رام الله والبيرة 24-14 24-14 27-17 طولكرم 27-18 27-18 29-20 نابلس 26-16 26-16 29-18 قلقيلية 27-18 27-18 29-20 جنين 29-17 29-17 32-19 سلفيت 25-15 25-15 28-18 طوباس 29-17 29-17 32-19 روابي 26-16 26-16 29-18 الخليل 24-14 24-14 27-17 غزه 26-19 26-19 28-21 أريحا 33-21 33-21 35-23 خانيونس 26-19 26-19 28-21 الأغوار الشمالية 31-18 31-18 33-21 رفح 27-18 27-18 29-20 يوم الاثنين، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ليلة الجمعة السبت: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.