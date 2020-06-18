الصحة الإسرائيلية: تسجيل 227 إصابة جديد بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20010 حالات.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن من بين الإصابات، هناك 38 حالة وصفت بالخطيرة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 303 حالات.