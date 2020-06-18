"الخارجية": 146 وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية في العالم





وأضافت في تقريرها اليومي، الخاص بتطورات فيروس (كورونا) في صفوف الجاليات بالعالم: أن هناك حالتي وفاة جديدتين في الولايات المتحدة، وثلاث حالات في السعودية.





وتابعت: هناك 2103 إصابة جديدة (ثمانية في تشيلي، وحالة في أمريكا، 14 في السعودية)، فيما تم تسجيل 1212 حالة تعافٍ.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية للمواطن جميل محمد عبد الفتاح زياد الكسواني (63 عاماً)، والمواطنة عائشة أبو ليلة في السبعينيات من عمرها، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى 63، وتسجيل إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 880، وتسجيل حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع العدد إلى 363 حالة تعافٍ.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية، للمواطنين: سهام عيسى رشاد الحلو (78 عاماً)، أسعد سامح أسعد دلول (38 عاماً)، آمنة يوسف مقاط (62 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 32، وتسجيل 14 إصابة جديدة؛ ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 74.





وأضافت الوزارة، أن السفارة والقنصلية تتواصلان مع ذوي حالات الوفاة والاصابات، وتقف الى جانبهم وتقدم لهم أية مساعدة يطلبونها وفقاً لإمكانياتها.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي، بتسجيل ثماني إصابات جديدة في صفوف الجالية؛ ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 27، تعافٍ منها 18 حالة سابقاً، وسجلت سابقاً حالة وفاة واحدة.



كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى نيجيريا، تسجيل أول إصابة بالفيروس في صفوف الجالية في ولاية لاغوس، وهي تحت الرقابة الطبية بالمستشفى، وتم التواصل معها من قبل السفارة ورئيس الجالية؛ لمتابعة حالتها الصحية، وتقديم كل ما يلزم لمساعدتها.





وتتواصل السفارة باستمرار مع أبناء الجالية المتواجدين في جميع الولايات النيجرية، وتشدد بضرورة الالتزام بأساليب وطرق الحماية من الفيروس.



تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية بشكل يومي أحوال الطلبة المعيشية والصحية، خاصة في ظل فرض نظام الحجر عليهم سواءً في السكن الجامعي أو الشقق التي قامت السفارة باستئجارها للبعض منهم لضمان سلامتهم في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات.





وتواصل السفارة تقديم خدماتها القنصلية، حيث تم تجديد جوازات سفر لخمسة من طلبتنا من خلال الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية موزمبيق، أنها تمارس عملها كالمعتاد، وتقدم الخدمات القنصلية لكل من يطلبها، وتواصل متابعة الوضع الصحي والمعيشي لأفراد الجالية، وتؤكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوفهم.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى أستراليا ونيوزيلندا والباسفيك متابعة أوضاع الجالية ومنظماتها المختلفة للاطمئنان على صحتها وسلامتها، وتتابع شؤون وأوضاع الطلاب والزوار والعالقين منهم سواء بأستراليا أو نيوزيلندا، وتتصل بهم بشكل منتظم للاطمئنان على أحوالهم وتزودهم بأية خدمات يحتاجونها.





من جانب آخر، تقوم السفارة بالعمل من أجل تجنيد الأموال اللازمة لصالح صندوق "وقفة عز"، وكذلك العمل مع الحكومة الأسترالية والمنظمات غير الحكومية لتأمين الدعم للقطاع الصحي في فلسطين.





كما وتستخدم السفارة منصات التواصل الاجتماعي للبعثة العامة لنشر كافة المعلومات المتعلقة بفيروس (كورونا)، كما وتتابع السفارة أوضاع العالقين من الطلبة والزوار لتأمين رجوعهم إلى الوطن، وتقوم السفارة بتنظيم اجتماعات مستمرة ومنظمة بين البعثة العامة لفلسطين ومنظمات الجالية الفلسطينية للتشاور في كافة الأمور الوطنية والمحلية.





وتحث السفارة الجالية الفلسطينية على تنظيم العديد من النشاطات الوطنية والسياسية والنشاطات المتعلقة بالتأثير في صنع القرار في أستراليا ونيوزيلندا.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، إن هناك 146حالة وفاة، بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم.