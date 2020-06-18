إسرائيل: الإعلان عن موعد أول جلسة لـ (كابينت) الحكومة الجديدة





وأفادت قناة (كان) أن (كابينت) سينعقد لأول مرة في الحكومة الجديدة يوم الأربعاء المقبل من الساعة 18:00 - 21:00 عبر الفيديو.





ومن المقرر أن يبحث (كابينت) خطط الضم لأراضٍ في الضفة الغربية، التي من المقرر أن يتم تنفيذها في الأول من تموز/يوليو المقبل.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن موعد أول جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، الخاص بالحكومة الجديدة.