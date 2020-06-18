إسرائيل: الإعلان عن موعد أول جلسة لـ (كابينت) الحكومة الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن موعد أول جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، الخاص بالحكومة الجديدة.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن موعد أول جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، الخاص بالحكومة الجديدة.
وأفادت قناة (كان) أن (كابينت) سينعقد لأول مرة في الحكومة الجديدة يوم الأربعاء المقبل من الساعة 18:00 - 21:00 عبر الفيديو.
ومن المقرر أن يبحث (كابينت) خطط الضم لأراضٍ في الضفة الغربية، التي من المقرر أن يتم تنفيذها في الأول من تموز/يوليو المقبل.
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