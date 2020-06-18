الاحتلال يمهل مقدسياً لهدم منزله ذاتياً حتى الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

أمهلت "المحكمة العليا الإسرائيلية"، اليوم الخميس، المواطن ياسين طه زعاترة في قرية جبل المكبر بالقدس المحتلة، بهدم منزله ذاتيا حتى مساء الأحد المقبل.



وهددت محكمة الاحتلال بغرامة 100 ألف شيكل في حال أقدمت جرافات الاحتلال على هدمه، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وقال عبد الله زعاترة إن محامي شقيقه ياسين توجه صباح هذا اليوم إلى المحكمة العليا للاعتراض على قرار هدم بيته الكائن في بلدة جبل المكبر_دير السنة، وردت عليه المحكمة بقرار هدم منزله ذاتيا حتى مساء الأحد المقبل.



وصعدت قوات الاحتلال من هدمها لمنازل المواطنين في القدس المحتلة، أو إجبارهم على هدمها ذاتيًا تجنبًا لدفع الغرامات الباهظة في حال هدمتها جرافات الاحتلال، ضمن اعتداءاتها الاحتلالية بحق المدينة المقدسة.