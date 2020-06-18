مشيداً بـ "كوشنير".. نتنياهو: مبادئ ترامب الأكثر واقعية لتحقيق السلام في المنطقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن مبادئ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "المخطط الأكثر واقعية لتحقيق السلام في المنطقة"، وفق تعبيره.





وأضاف: لقد ساهم كوشنير بشكل كبير جداً في دفع السلام في الشرق الأوسط قدماً، مشيراً إلى أن طاقم الإدارة الأمريكية الذي يعمل في الشرق الأوسط، برئاسة كوشنير صاغ بنجاح مبادئ الرئيس ترامب وحولها إلى "رؤية نحو تحقيق السلام" عارضاً بذلك المخطط الأكثر واقعية لتحقيق السلام في منطقتنا.



كما ساهم كوشنير في القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس ترامب، بما فيها الاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وساهم في تعزيز العلاقات الإسرائيلية العربية.



وختم نتنياهو تغريداته، أنه بهذه الإنجازات، وتحت قيادة الرئيس ترامب، حقق كوشنير ما لم يحققه آخرون قبله، متابعاً: "نحن واثقون من أن العمل معًا يمكّننا من تحقيق السلام الدائم والآمن الذي نرغب فيه جميعًا"، وفق تعبيره.

وتحدث نتنياهو في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه يثق كاملاً بقدرات مستشار ترامب، غاريد كوشنير وبعزيمته، ويرفض أي وصف يخالف ذلك.