"التنمية" تصدر توضيحاً بشأن المساعدة المقدمة للعاملات بدور الحضانة ومربيات رياض الأطفال

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن المساعدة النقدية التي صرفتها الوزارة من خلال صندوق وقفة عز للعاملات في دور الحضانة وللمربيات في رياض الأطفال، بقيمة 500 شيكل، هي مساعدة مقدمة للعاملات والمربيات وليست مقدمة لدور الحضانة أو لرياض الأطفال.



وتؤكد الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المساعدة التي تم صرفها لحوالي 1245 عاملة في دور الحضانة، وحوالي 3700 مربية في رياض الأطفال، هي حق للعاملات وللمربيات ولا علاقة لها بأجورهن.



وطالبت الوزارة دور الحضانة ورياض الأطفال مراعاة ذلك، مؤكدة أنها ستتابع هذا الأمر بالتعاون مع جهات الاختصاص.



يأتي هذا التوضيح في معرض الرد على الاستفسارات والشكاوى حول قيام بعض رياض الأطفال وبعض الحضانات بمطالبة العاملات بتسليم المساعدات للإدارة أو أنها ستحسم قيمة هذه المساعدة من أجور العاملات.