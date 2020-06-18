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شؤون فلسطينية

محكمة إسرائيلية تمهل مقدسياً لهدم منزله ذاتياً حتى الأحد المقبل

محكمة إسرائيلية تمهل مقدسياً لهدم منزله ذاتياً حتى الأحد المقبل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، ياسين طه زعاترة، بهدم منزله ذاتياً حتى مساء الأحد المقبل.

كما هددت المحكمة زعاترة بغرامة 100 ألف شيكل في حال أقدمت جرافات الاحتلال على هدمه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال عبد الله زعاترة: إن محامي شقيقه ياسين توجه صباح هذا اليوم إلى المحكمة العليا للاعتراض على قرار هدم بيته الكائن في بلدة جبل المكبر_دير السنة، وردت عليه المحكمة بقرار جائر وأمهلته حتى مساء الأحد المقبل ليقوم بهدم منزله ذاتيا، وإذا لم يقم بذلك سوف تقوم جرافات الاحتلال بهدم البيت وتغريمه بمبلغ قيمته ١٠٠ ألف شيكل

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