سلطات الاحتلال تمنع أمين سر فتح بالقدس من التواصل مع نشطاء فلسطينيين

شادي مطور

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رام الله - دنيا الوطن

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمين سر فتح في القدس شادي مطور، اليوم الخميس، من التواصل مع عدد من النشطاء الفلسطينيين.



وقال مطور في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن مخابرات الاحتلال أبلغته خلال التحقيق معه صباح اليوم بمنع التواصل، لأنه يعرض "أمن دولة الاحتلال" للخطر والعمل لصالح حركة فتح والسلطة الفلسطينية بالقدس، وهو ما يعتبره القرار خطرا على "الأمن" في مدينة القدس والمنطقة.