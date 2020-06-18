عاجل

  • تركيا: 1304 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة تعلق على حادثة الاعتداء على "أم جبر وشاح" وفتح تصفها بـ "الجريمة"

"الداخلية" بغزة تعلق على حادثة الاعتداء على "أم جبر وشاح" وفتح تصفها بـ "الجريمة"
صورة نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي للسيدة أم جبر وشاح وهي مصابة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس، بياناً بشأن حادثة الاعتداء على السيدة أم جبر وشاح، في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الشرطة "تستنكر ما نُشر حول اعتداء مُدّعى على الحاجة المناضلة أم جبر وشاح بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وتوقيف ابنها المناضل جبر وشاح، وتنفي ذلك جملة وتفصيلاً".

وأضافت أن الشرطة نفذت اليوم الخميس، قراراً صادراً عن محكمة دير البلح بإزالة تعدٍّ عن أحد الشوارع العامة، وفتحه أمام حركة المواطنين في مخيم البريج، بما ذلك غرفة ملحقة بمنزل لعائلة "وشاح"، تم بناؤها بشكل مخالف. 

وتابعت "الداخلية": أنه "قد تم ذلك بعد تأجيل تنفيذ قرار المحكمة لعدة أشهر لحين التفاهم مع العائلة ومع الأخ جبر وشاح الذي نُكنّ كامل الاحترام والتقدير لتضحياته، وتضحيات والدته المجاهدة، والذي كان على علمٍ كامل بقرار الإزالة وموعد تنفيذه".

ووفق البيان، فقد استنكرت الشرطة محاولات بعض المُغرضين قلب الحقيقة، ونشر شائعات وأكاذيب، واستغلال تنفيذ قرار إزالة التعديات لحسابات فئوية ضيقة لا تخدم مصلحة شعبنا.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أفادت بأن الأجهزة الأمنية بغزة، اعتدت على المناضلة أم جبر وشاح وابنتها وعشرة آخرين بجروح مختلفة، بمخيم البريج وسط القطاع.

واستنكرت حركة فتح وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأشد العبارات ما وصفته "الاعتداء الغاشم" الذي تعرضت له أم الأسرى الفلسطينيين أم جبر وشاح وابنتها، على يد الأجهزة الأمنية بغزة.

ووصف محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، الاعتداء بـ "الجريمة البشعة" مضيفا: أنها تعد جريمة بحق كل أمهات الأسرى والشهداء والجرحى، وتطال كل نساء فلسطين المناضلات التي تمثلهن أم الأسرى المناضلة أم جبر وشاح.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يمهل مقدسياً لهدم منزله ذاتياً حتى الأحد

الاحتلال يمهل مقدسياً لهدم منزله ذاتياً حتى الأحد

&#34;التنمية&#34; تصدر توضيحاً بشأن المساعدة المقدمة للعاملات بدور الحضانة ومربيات رياض الأطفال

"التنمية" تصدر توضيحاً بشأن المساعدة المقدمة للعاملات بدور الحضانة ومربيات رياض الأطفال

محكمة إسرائيلية تمهل مقدسياً لهدم منزله ذاتياً حتى الأحد المقبل

محكمة إسرائيلية تمهل مقدسياً لهدم منزله ذاتياً حتى الأحد المقبل

سلطات الاحتلال تمنع أمين سر فتح بالقدس من التواصل مع نشطاء فلسطينيين

سلطات الاحتلال تمنع أمين سر فتح بالقدس من التواصل مع نشطاء فلسطينيين

قيادي بـ &#34;الجهاد&#34;: خيارات قادة السلطة اتجاه مشروع الضم محدودة

قيادي بـ "الجهاد": خيارات قادة السلطة اتجاه مشروع الضم محدودة

وزيرة الصحة: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم

وزيرة الصحة: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم

&#34;الصحة&#34; بغزة: تعافي 11 حالة من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع

"الصحة" بغزة: تعافي 11 حالة من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على مداخل قريتين مؤدية للشارع الاستيطاني الواصل للأغوار

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على مداخل قريتين مؤدية للشارع الاستيطاني الواصل للأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمهل مقدسياً لهدم منزله ذاتياً حتى الأحد

الاحتلال يمهل مقدسياً لهدم منزله ذاتياً حتى الأحد

&#34;التنمية&#34; تصدر توضيحاً بشأن المساعدة المقدمة للعاملات بدور الحضانة ومربيات رياض الأطفال

"التنمية" تصدر توضيحاً بشأن المساعدة المقدمة للعاملات بدور الحضانة ومربيات رياض الأطفال

محكمة إسرائيلية تمهل مقدسياً لهدم منزله ذاتياً حتى الأحد المقبل

محكمة إسرائيلية تمهل مقدسياً لهدم منزله ذاتياً حتى الأحد المقبل

سلطات الاحتلال تمنع أمين سر فتح بالقدس من التواصل مع نشطاء فلسطينيين

سلطات الاحتلال تمنع أمين سر فتح بالقدس من التواصل مع نشطاء فلسطينيين

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على مداخل قريتين مؤدية للشارع الاستيطاني الواصل للأغوار

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على مداخل قريتين مؤدية للشارع الاستيطاني الواصل للأغوار

الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاماً لمدانين بجرائم فساد

الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاماً لمدانين بجرائم فساد

محكمة الفساد تدين متهماً بجرم التزوير وإساءة الأمانة

محكمة الفساد تدين متهماً بجرم التزوير وإساءة الأمانة

اشتية: موقف اليونان منسجم مع الموقف الأوروبي برفض الضم

اشتية: موقف اليونان منسجم مع الموقف الأوروبي برفض الضم

منوعات

بطلة أفلام مصاصي الدماء تجسد شخصية الأميرة ديانا في فيلم مرتقب

بطلة أفلام مصاصي الدماء تجسد شخصية الأميرة ديانا في فيلم مرتقب

عمر كمال يكشف نتائج التحقيق معه في النيابة

عمر كمال يكشف نتائج التحقيق معه في النيابة

والدة حلا الترك تفاجئ الجميع بظهورها بالفستان القصير

والدة حلا الترك تفاجئ الجميع بظهورها بالفستان القصير

طليقة ماجد المصري: فيروس (كورونا) أصابني بجلطات وضيق تنفس

طليقة ماجد المصري: فيروس (كورونا) أصابني بجلطات وضيق تنفس

بعد تصريحها بإصابتها بالفيروس.. منة فضالي: هذا حالي بعد (كورونا)

بعد تصريحها بإصابتها بالفيروس.. منة فضالي: هذا حالي بعد (كورونا)

أحلام تحسم الجدل بشأن &#34;اللايك&#34; لأصالة وتهاجم وتسخر

أحلام تحسم الجدل بشأن "اللايك" لأصالة وتهاجم وتسخر

الموت يُفجع صاحب &#34;وردة شامية&#34;

الموت يُفجع صاحب "وردة شامية"

بعد إصابته بـ(كورونا).. مصطفى درويش:عمرى ما كنت أتخيل إن الناس بتحبني كده

بعد إصابته بـ(كورونا).. مصطفى درويش:عمرى ما كنت أتخيل إن الناس بتحبني كده

هل تتذكرون طفلة &#34;سامي أوكسيد الكربون؟&#34; هكذا أصبحت في سن الـ15

هل تتذكرون طفلة "سامي أوكسيد الكربون؟" هكذا أصبحت في سن الـ15

مشهد لعبد المنعم عمايري يتمنى فيه الزواج من نجوى كرم

مشهد لعبد المنعم عمايري يتمنى فيه الزواج من نجوى كرم

عربي

لبنان يفتح معبريْن حدودييْن مع سوريا لعودة مواطنيه

لبنان يفتح معبريْن حدودييْن مع سوريا لعودة مواطنيه

وزير الصحة الجزائري يكشف عن تعرضه للشتم بسبب &#34;منحة كورونا&#34;

وزير الصحة الجزائري يكشف عن تعرضه للشتم بسبب "منحة كورونا"

الكويت توافق على دخول سفينة بحث إيرانية إلى مياهها الإقليمية

الكويت توافق على دخول سفينة بحث إيرانية إلى مياهها الإقليمية

السلطات السودانية تسمح بفتح كافة المساجد والكنائس بالخرطوم

السلطات السودانية تسمح بفتح كافة المساجد والكنائس بالخرطوم