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إصابات فيروس (كورونا) في الأردن تتجاوز الـ 1000

إصابات فيروس (كورونا) في الأردن تتجاوز الـ 1000
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الأردن اليوم الخميس، 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، ليتجاوز عدد الإصابات في البلاد لـ 100 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد أن إجمالي الإصابات وصل إلى 1001، منذ أن تفشى الفيروس في آذار/مارس الماضي.

وأضافت أن "الحالات المسجلة اليوم، كانت واحدة منها محلية فقط، وهي مخالطة لأحد المصابين في لواء الرمثا، أما البقية فكانت لأردنيين قادمين من الخارج، ويقيمون في فنادق الحجر".

كما تم تسجيل أربع حالات شفاء، ثلاثة منها في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملكة علياء"، وفق ما أكدت وزارة الصحة.

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