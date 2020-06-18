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شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالخليل ونابلس

وزيرة الصحة: 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالخليل ونابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بمحافظتي الخليل ونابلس.

وأشارت الكيلة في تصريح لها، إلى أن من بين الإصابات، هناك خمس حالات في منطقة الريحية، وأربعة في بيت كاحل بمحافظة الخليل، وهم مخالطون لمرضى سابقين، ما يرفع حصيلة الإصابات بالمحافظة منذ الصباح، إلى 41 حالة.

وأوضحت، أن إصابة واحدة في محافظة نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح بالمحافظة إلى ثلاث حالات، منوهة في الوقت ذاته إلى أن إجمالي الإصابات في فلسطين وصل إلى 789 إصابة، بينها 214 إصابة نشطة.

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