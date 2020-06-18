الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على مداخل قريتين مؤدية للشارع الاستيطاني الواصل للأغوار

الأغوار - توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مكعبات اسمنتية على مداخل قريتي "كفر مالك" و"المغير" شرق رام الله، المؤدية إلى الشارع الاستيطاني المسمى "شارع ألون" الذي يفصل الأغوار الفلسطينية على قرى رام الله ونابلس.



وقال رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا: إن الاحتلال وضع مكعبات على مدخل المغير تمهيدا لوضع بوابات حديدية عليها لإغلاق كل المداخل المؤدي إلى "شارع ألون" الاستيطاني الرابط مع غور الأردن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف ان المكعبات وضعت أيضا على مدخل قرية دوما جنوب نابلس، ومدخل عين سامية المؤدي لكفر مالك شرق رام الله، وسيقوم الاحتلال بوضع بوابات حديدية بعد ذلك على هذه المكعبات.