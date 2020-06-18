الرئيس عباس يصدر قرارين "مهمين" بشأن تراخيص "النقل والمواصلات" وولاية مجلس القضاء

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، قرارا بقانون أعفى فيه ما نسبته 25% من رسوم التراخيص المستحقة لصالح وزارة النقل والمواصلات، لسنة 2020.



ويأتي قرار الرئيس، في إطار تعزيز إمكانيات الصمود في مواجهة وباء فيروس (كورونا)، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



في سياق آخر، أصدر الرئيس عباس، قرارا بتمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ 15 تموز/ يوليو لعام 2020.



وقد جاء هذا القرار في إطار رؤية الرئيس لاستكمال عملية الإصلاح القضائي.