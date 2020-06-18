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لبنان يفتح معبريْن حدودييْن مع سوريا لعودة مواطنيه

لبنان يفتح معبريْن حدودييْن مع سوريا لعودة مواطنيه
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، أنها ستفتح نقطتين من الحدود البرية مع سوريا، لتسهيل عودة اللبنانيين إلى البلاد.

وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان: "استنادا إلى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودين يومي 23 و25 حزيران/ يونيو الجاري، من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط الموجودين في سوريا والراغبين بالعودة إلى لبنان"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان لبنان قرر في آذار/ مارس الماضي إغلاق حدوده البرية مع سوريا، ضمن إجراءات الوقاية والعزل التي اتخذتها الحكومة للحماية من انتشار وباء (كورونا).

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