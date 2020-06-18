دولي

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد روسيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد العقوبات التي فرضها ضد روسيا، إثر عودة شبه جزيرة القرم إلى قوامها.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "إن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر تمديد العقوبات المفروضة ضد موسكو إثر ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول حتى 23 يونيو 2021"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشملت قائمة العقوبات الأوروبية رجال أعمال وشركات روسية، وتتضمن حظر استيراد السلع القادمة من القرم أو سيفاستوبول وتقديم الخدمات المالية والسياحية أو الاستثمار في شبه الجزيرة أو سيفاستوبول.

كما تحظر تصدير بعض السلع والتقنيات من الاتحاد الأوروبي لشركات القرم أو استخدامها في شبه جزيرة القرم في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة واستكشاف موارد الطاقة وإنتاج النفط والغاز.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية في 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية حول شبه جزيرة القرم، التي عادت إلى قوام روسيا بعد استفتاء في شبه الجزيرة.

وقام الغرب بفرض عقوبات على روسيا، ومن جهتها ردت موسكو بحظر استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية من الدول التي أظهرت موقفا عدائيا ضد روسيا. 

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