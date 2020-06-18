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الكويت توافق على دخول سفينة بحث إيرانية إلى مياهها الإقليمية

الكويت توافق على دخول سفينة بحث إيرانية إلى مياهها الإقليمية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، موافقة البلاد على طلب السلطات الإيرانية دخول سفينة بحث لمياه الكويت الإقليمية، للبحث عن مفقودين كانوا على متن سفينة "بهبهان" التي غرقت قبل أسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الكويتة: "انطلاقا من التزام الكويت بالقوانين والأعراف الدولية، وكعمل إنساني تحتمه مبادئ ديننا الحنيف والتزاما منها بمبدأ التعاون المشترك بعمليات الإنقاذ البحري والبحث عن المفقودين في البحر، فقد وافقت الكويت على طلب السلطات الإيرانية بدخول سفينة بحث إيرانية لمياه الكويت الإقليمية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكرت الوزراة أن "دخول السفينة جاء برفقة وإشراف كامل من القوة البحرية وقوات خفر السواحل الكويتية للقيام بعميلة مشتركة للبحث عن مفقودين إيرانيين كانوا على متن السفينة الإيرانية "بهبهان" التي غرقت قرب المياه الإقليمية الكويتية قبل أسبوع.

ولفتت إلى أن عمليات البحث تمت في كامل المنطقة وانتهت اليوم بعد التأكد من خلوها من جثث ضحايا السفينة الإيرانية.

وكانت سفينة إيرانية تعرضت قبل منتصف ليل الخميس الماضي للغرق في مياه المنطقة.

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