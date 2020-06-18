دولي

(كورونا) بالعالم.. الوفيات تقترب من 450 ألف والإصابات أكثر من ثمانية ملايين

(كورونا) بالعالم.. الوفيات تقترب من 450 ألف والإصابات أكثر من ثمانية ملايين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قضى فيروس (كورونا) المستجد على ما لا يقل عن 448,994 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الاول/ ديسمبر، وفق وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 ت غ الخميس.

وسجلت رسميا أكثر من 8,366,000 إصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عنه في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3,845,000 على الأقل.

لكن هذه الأرقام لا تعكس إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

وتبقى الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 117,717 وفاة من أصل 2,163,290 إصابة. وتعافي 592,191 شخصا على الأقل.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررا بالوباء هي البرازيل بتسجيلها 46,510 وفاة من أصل 955,377 إصابة، تليها بريطانيا بـ42,153 وفاة من أصل 299,251 إصابة، ثم إيطاليا بـ34,448 وفاة (237,828 إصابة)، وفرنسا بـ29,575 وفاة (194,675 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83,293 إصابة (28 حالة جديدة بين الأربعاء والخميس) تعافى منها 78,394 شخصا.

وأحصت أوروبا الخميس حتى الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، 189,883 وفاة من أصل 2,464,014 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 126,024 (2,263,143 إصابة)، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 86,395 وفاة (1,834,602 إصابات)، وآسيا 26,906 وفاة (931,839 إصابة) والشرق الأوسط 12,467 وفاة (594,249 إصابة) وإفريقيا 7188 وفاة (269,373 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8784 إصابة).

وأعدّت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة "فرانس برس" من السلطات الوطنية المختصة وبناء على معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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