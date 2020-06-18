دولي

مقتل تسعة طلاب بانفجار "هاون" داخل مدرسة قرآنية في أفغانستان

مقتل تسعة طلاب بانفجار "هاون" داخل مدرسة قرآنية في أفغانستان
آثار الانفجار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل تسعة طلاب على الأقل بانفجار قنبلة هاون داخل مدرسة قرآنية في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة خليل أسير لوكالة (فرانس برس): "بحسب التحقيقات الأولية، فإن الانفجار سببه قنبلة هاون نقلت بشكل ما إلى داخل المدرسة"، مشيرا إلى أن العديد من القتلى أعمارهم دون الـ18.

وأصيب ستة أشخاص في الانفجار الذي وقع في إقليم اشكاميش في ولاية تخار في شمال شرق البلاد.

وأكد المتحدث باسم حاكم الإقليم جواد هجري الحادث والحصيلة.

ويأتي الحادث بعد تفجيرين داميين منفصلين، هذا الشهر، استهدفا مسجدين في العاصمة كابل.

فالجمعة الماضية، أسفر اعتداء على مسجد في كابل، أثناء صلاة الجمعة، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وقبلها بأسبوع، أسفر انفجار في مسجد عند أطراف الحي الدبلوماسي الشديد التحصين في كابل عن مقتل شخصين، أحدهما إمام معروف.

وجاءت هذه التطورات الدامية فيما تستعد حركة طالبان والحكومة لإطلاق مباحثات سلام، تأخرت كثيرا، ترمي لإنهاء النزاع المستمر منذ قرابة عقدين في البلد الفقير.

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