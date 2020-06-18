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شؤون فلسطينية

حركة فتح توجه رسالة هامة للمواطنين وتدعو للمشاركة في "مسيرات الغضب"

حركة فتح توجه رسالة هامة للمواطنين وتدعو للمشاركة في "مسيرات الغضب"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة فتح اليوم الخميس، المواطنين بالمشاركة الواسعة في مسيرات الغضب المنددة بسياسات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في رسالة تشمل نداءً وجهته الحركة على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها، أسامه القواسمي، للمواطنين.

وقال القواسمي في رسالته التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها: "إذ نعدها جولة جديدة مع هذا الكيان الغاصب، فإنها منازلة تليق بالشرفاء وأبناء الوطن المخلصين، نخوضها بكل يقين وتوكل على الله العزيز القدير، نخوضها ببسالة من أجل من ضحوا بأرواحهم وأفنوا أعمارهم خلف قضبان العتمة، من أجل جرحانا وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا، من أجل وطننا الذي لا نقايضه بالدولار والطحين وعلب السردين، نموت واقفين ولن نرفع الراية البيضاء مهما اشتدد حصار الظالمين، ففلسطين التي أصبحت زمرة دمائنا ، لا نعيش دونها ولن نكون غير فرسانها ونحن أهل لها وللدفاع عنها بل نحن ملحها وماؤها". 

وأضاف: "يا شعبنا البطل الثائر، عهدناك وتعلمنا منك أن الأرض عرض وشرف وقد انتصرت لشرفك الوطني مددا وامتداد السنين القاسيات، وماهي إلا ربع ساعة وينجلي الظلام، ونعود للقمم العاليات، ونعود للنهر والتلال والغابات وللسهل والأودية والمنحدرات ، وإلى القدس والأغوار".

وتابع القواسمي في الرسالة: "فهبوا يا شعبنا العظيم،  نصرة من أجل ترابكم الوطني، وشاركوا معنا في مسيرات الغضب المنددة بسياسات المجرم الإسرائيلي، ولنقف تحت الشمس وأمام العالم بأسره ونرفع الصوت عالياً و مقذوفه العنفوان والتحدي( لا للضم.. لا لصفقة الخزي .. ونعم للدولة الفلسطينية المستقلة.. نعم للقدس عاصمةً فلسطين ودرة الحلم). عاش شعب فلسطين العظيم المجد للشهداء الحرية للأسرى والشفاء للجرحى".

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