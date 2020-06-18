شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة ويعتدي عليهم في القدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة ويعتدي عليهم في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 3 مواطنين من عائلة واحدة بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطن منصور أبو غربية، ونجليه محمود، وأحمد، قبل أن تعتقلهم عقب اقتحام حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

فيما استدعت مخابرات الاحتلال أربعة مواطنين من القدس، وهم شادي مطور، والشبان وأنور سامي عبيد، ومحمد أيمن عبيد، ومحمد عصمت عبيد، من بلدة العيسوية، للتحقيق معهم في مركز توقيف المسكوبية.

بدوره، قال أحد الشبان أنور عبيد إن مخابرات الاحتلال أبلغتنا عبر اتصال هاتفي بالحضور مساء اليوم إلى مركز التحقيق في "غرف 4" بالمسكوبية، وكانوا قد تعرضوا إلى التنكيل والاعتقال عدة مرات من قبل قوات الاحتلال.

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