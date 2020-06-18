الاحتلال يهدم منزلين بالنقب لعائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، منزلين في قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف بالنقب الفلسطيني.



وأفادت مصادر، أن آليات الاحتلال بحماية قوات من الشرطة ووحدة (يوآف) التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن هدم المنازل، اقتحمت القرية وداهمت المنزلين اللذيْن يعودان لعائلة الحاج حامد أبو قويدر (86 عاما) من ذوي الاحتياجات الخاصة وهما يعودان لابنيه محمد وعبد أبو قويدر، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وكانت وحدات الهدم قد هددت أبو قويدر بفرض غرامات مالية باهظة خلال الأسبوع الجاري لدفعه إلى هدم البيتين، ولكنه رفض ذلك.



وبنى أبناء أبو قويدر المقعد على كرسي متحرك منزليهما منذ عدة أعوام، وكانا يأويان عددًا من الأطفال الذين تركتهم سلطات الاحتلال في العراء رغم شدة حرارة الطقس وأشعة الشمس الحارقة.



وتصعد سلطات الاحتلال منذ الفترة الماضية من هدم المنازل والمنشآت في البلدات الفلسطينية بالاراضي المحتلة عام 1948 بدعوى عدم الترخيص، في وقت تمنع فيه إصدار تراخيص للفلسطينيين ضمن سياسة ممنهجة لمنع توسعهم.