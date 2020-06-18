البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاقية السماء المفتوحة مع إسرائيل



ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي اشكنازي بالاتفاقية وذلك بعد مصادقة غالبية الأصوات عليها، مشيداً بكون هذه الاتفاقية تعكس متانة العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات السياحة والتجارة والأبحاث والتطوير.





وأضافت (مكان): أن هذه هي بشرى سارة تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية في سبيل إعادة ترميم مجالي للطيران والسياحة اللذين تضررا كثيرا بسبب فيروس (كورونا).

وتتيح الاتفاقية استمرار فتح التنافس الكامل بين شركات الطيران الإسرائيلية والأوروبية من خلال الحفاظ على أسعار بطاقات سفر منخفضة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).