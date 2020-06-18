مستوطنون يقتحمون قرية "ظهر المالح" غرب جنين





وتحيط ببلدة يعبد، مستوطنات (شاكيد، وحنانيت، وتل منشة، وريحان)، فيما القرية معزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.



وأفاد رئيس مجلس قروي ظهر المالح، عمر الخطيب، بأن قوات الاحتلال وعشرات المستوطنين يرافقهم مسؤول إسرائيلي كبير، ودائرة ما تسمى "التنظيم" الإسرائيلي داهموا أراضي زراعية متاخمة للقرية ومساحتها 492 دونما، كانت قوات الاحتلال سلمت أصحابها إخطارات للاستيلاء عليها منذ ثلاث سنوات بهدف توسيع المستوطنات المذكورة وشق طرق.



وأشار الى أنهم قدموا اعتراضا عبر محام، خاصة أن الأراضي تعود لمواطنين فلسطينيين، ولم يتم البت بالقرار حتى اليوم.



وعبر المواطنون عن تخوفهم من الاستيلاء على تلك الأراضي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا.





رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون بدعم من قوات الاحتلال، اليوم الخميس، قرية ظهر المالح شمال بلدة يعبد، غرب جنين.