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نتنياهو: المرحلة الحالية من إعادة تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي انتهت

نتنياهو: المرحلة الحالية من إعادة تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي انتهت
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن المرحلة الحالية من إعادة تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي قد انتهت.

وأضاف خلال مراسم التسليم والتسلم لمنصب المدير العام لوزارة الصحة، أنه لا نية لدى الحكومة اتخاذ إجراءات أخرى في هذه المرحلة لإعادة فتح المرافق في ظل تجدد تفشي فيروس (كورونا) ووجوب وضع حد للارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة.

وتسلم منصب المدير العام لوزارة الصحة، البروفيسور حيزي ليفي من المدير المنصرف موشيه بار سيمان طوف .

وقال ليفي: إن الوزارة ستعمل كل ما بوسعها من أجل إيجاد التوازن بين دحر وباء (كورونا) وبين استمرار الحياة الطبيعية للإسرائليين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وفي مؤشر سلبي يعكس تداعيات أزمة (كورونا) على النشاط الاقتصادي، فقد انخفضت نسبة الصادرات من إسرائيل بنحو 14% ليصل إلى أقل من 65 مليار شيكل. 

ويشار إلى أن عملية التصدير إلى أوروبا شهدت أكبر نسبة تراجع تبلغ نحو 24%.

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