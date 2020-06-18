السعودية: ارتفاع حاد وغير مسبوق بعدد وفيات فيروس (كورونا)





ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً غير مسبوق، في حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس، منذ تفشيه في البلاد في آذار/مارس الماضي.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع حصيلة ضحايا الوباء إلى 1139، فيما تم تسجيل 4757 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير.





ويرتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة 145991، بما في ذلك 50937 حالة نشطة بينها 1877 مريضا في حالة حرجة.





رام الله - دنيا الوطنسجلت السعودية اليوم الخميس، 48 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.