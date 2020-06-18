الاتحاد الأوروبي: قرار الضم غير قابل للتفاوض وسيحمل عواقب وخيمة على علاقتنا مع إسرائيل

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل

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رام الله - دنيا الوطن

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، وسياسة الأمن، جوزيف بوريل، إن موقف الاتحاد واضح بشأن ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي، وسيتسبب في ضرر حقيقي لآفاق حل الدولتين.



وأضاف بوريل في تصريح له، نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، "يوجد أغلبية كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي، تدعم حل الدولتين، استناداً إلى المعايير الدولية، واعتبار أن أي ضم سيكون ضد القانون.



وحث إسرائيل بشدة على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة.



وأشار إلى أن قرار الضم، سيؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي، وعلاقاتنا مع إسرائيل، وبين إسرائيل والدول العربية، وربما على أمن إسرائيل.



وشدد على أن موضوع الضم، أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا، وستكون له عواقب وخيمة على العلاقة الوثيقة، التي نتمتع بها حالياً مع إسرائيل.