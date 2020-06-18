نتنياهو: الإصابات بـ (كورونا) تتزايد ولن نفتح المرافق الاقتصادية أكثر

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تزايد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، خلال مراسم بدء ولاية مدير عام وزارة الصحة الجديد، وانتهاء ولاية سلفه، اليوم الخميس، إن "المرض يتصاعد مجدداً، ولن نفتح المرافق الاقتصادية أكثر".



وأضاف وفق ما نقله (عرب 48) أنه "لا شك أننا سنطالب بلجم المرض، فانتشاره يتصاعد مجدداً، وسننفذ الخطوات المطلوب من أجل ضمان لجم التصاعد، وبضمنها إغلاقات تنفسية، وسنفرضها فوراً".



واعتبر نتنياهو، أنه "لا يوجد بديل سوى تغيير سلوك الجمهور، وإلا سنضطر لاستخدام وسائل حازمة، وسنوقف الانفتاح، وسنعمل الآن بأية طريقة من أجل ضمان إنزال الدالة".



من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة الجديد، البروفيسور حيزي ليفي، "إننا في خضم كفاح شديد ضد وباء (كورونا)، الذي يتطلب منا أداء قاسياً ومهنياً واجتماعياً واقتصادياً".



واعترف مدير العام وزارة الصحة المنتهية ولايته، موشيه بار سيمان طوف، بأنه "خلال مواجهة (كورونا) ارتكبنا أخطاء، وكان بإمكاننا إشراك جهات أخرى في اتخاذ القرارات". وأضاف أن "موجة ثانية ليست قضاء وقدراً، وهي مرتبطة بالسياسة والاستعدادات، ورغم أننا عرفنا الكثير عن (كورونا)، لكننا لم نتعلم شيئاً".



وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، عن تسجيل 261 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات النشطة إلى أكثر من 4092، فيما بلغت الوفيات 303 حالات وفاة، وهناك 37 حالة خطيرة، و28 مريضاً، يخضعون لتنفس اصطناعي.