بريطانيا تتهم الصين وروسيا وإيران بالسعي لاستغلال أزمة (كورونا)

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

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رام الله - دنيا الوطن

اتهمت بريطانيا، اليوم الخميس، الصين وروسيا وإيران، بالسعي لاستغلال مواطن الضعف، التي أظهرها تفشي فيروس (كورونا)، وسط تلميحات إلى أن بكين استخدمت الأزمة لسن تشريع أمني جديد لهونغ كونغ.



وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تصريح صحفي: "إن فيروس (كورونا) والتحديات التي خلقها، أتاحت فرصة أو ما تعتبر فرصة لمختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عبر الإنترنت، ومن خلال وسائل أخرى"، بحسب (رويترز).



وأضاف: "أعتقد أننا رأينا ذلك فيما يتعلق بهونغ كونغ، أظن أن بعض الناس يقولون، ومن الصعب معرفة ما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا، إن قانون الأمن الوطني، يجري طرحه في وقت ينصب فيه اهتمام العالم على فيروس (كورونا)".



وقال راب: "نعلم بالتأكيد أن روسيا تشارك بشكل منهجي في التضليل والدعاية عبر الإنترنت ووسائل أخرى، ويشارك آخرون في نفس الأمر أيضاً، الصين وإيران، لكنني لا أعتقد أن هذا كان له أي تأثير على العملية الانتخابية في المملكة المتحدة".



ونفت بكين وموسكو مراراً سعيهما لاستغلال مشاكل الغرب، وقالتا: إن الكثير من المزاعم بهذا الشأن، تشير إلى هستيريا معادية للصين وروسيا.



وقالت موسكو في وقت سابق: إنها تواجه "وباء الأخبار الكاذبة" التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية، واتهم مسؤولون روس الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة، بمحاولة زعزعة استقرار روسيا عبر حملات تضليل.