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إيران: انخفاض ملموس في الوفيات اليومية بـ (كورونا) واستقرار بالإصابات

إيران: انخفاض ملموس في الوفيات اليومية بـ (كورونا) واستقرار بالإصابات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت حصيلة الوفيات اليومية، جراء فيروس (كورونا) المستجد في إيران، انخفاضاً ملموساً خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة مع إحصاءات الأيام السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن رصد 87 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء (مقابل 120 وفاة أمس الأربعاء، و115 وفاة الثلاثاء و113 وفاة الاثنين و107 وفيات الأحد)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في الجمهورية الإسلامية إلى 9272 حالة وفاة.

ولا يزال معدل الإصابات اليومية بـ (كورونا) في إيران عند مستوى مستقر خلال هذه الفترة، وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 2596 إصابة جديدة بالفيروس، الذي يسبب مرض (كوفيد- 19).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ (كورونا) التي تم رصدها في إيران 197647، بما في ذلك 156991 حالة شفاء.

ولفتت الوزارة إلى أن 2795 مصاباً بـ (كورونا) لا يزالون في العناية المركزة.

وأجري في إيران حتى الآن، أكثر من 1.344 مليون فحص لتشخيص (كورونا).

ولا يزال الوضع الوبائي عند المستوى الأحمر في محافظات
 خوزستان وبوشهر وأذربيجان الشرقية وكرمان وهرمزغان.

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