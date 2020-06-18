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شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية والغذاء العالمي يبحثان تنفيذ 200 مشروع لتمكين الأسر الفقيرة بفلسطين

التنمية الاجتماعية والغذاء العالمي يبحثان تنفيذ 200 مشروع لتمكين الأسر الفقيرة بفلسطين
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
أكد الوكيل المساعد  للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية، أنور حمام، أن الوزارة ماضية في تطوير ومأسسة شراكة حقيقية بين المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية، من أجل دعم وتمكين الأسر المهمشة، التي تندرج ضمن قوائم وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال تنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي لهذه الأسر حتى تتمكن من الاعتماد على ذاتها لتنخرط في عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله اليوم، بمشاركة برنامج الغذاء العالمي ومؤسسة أريج وأوكسفام، ووزارة الزراعة، وبحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية أكرم الحافي، ومديرعام الادارة العامة لمكافحة الفقر خالد البرغوثي، وعدد من موظفي الإدارة العامة لمكافحة الفقر في الوزارة، لبحث آلية تنفيذ 200 مشروع جديد لتمكين أسر فقيرة في الضفة وغزة.

في بداية اللقاء، رحب حمام بالحضور وأشاد بالعلاقة التاريخية المتينة التي تربط الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي، وشكرهم على الجهود المستمرة في دعم الأسر الفقيرة والمهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتمكينها اقتصادياً، مشيراً إلى ان الوزارة ماضية في بدء المرحلة الثانية لتنفيذ 200 مشروع تمكين اقتصادي جديد  لـ 100 أسرة في الضفة الغربية، و100 أسرة في قطاع غزة، بتمويل من برنامج الغذاء العالمي، وتنفيذ كل من مؤسسة أريج وأوكسفام، وبمشاركة وزارة الزراعة.

وأوضح حمام، أن قوة هذا البرنامج تنبع من خلال الاحتياج الحقيقي للأسر المستهدفة، وأن الوزارة تسير بخطى ثابتة من أجل انجاح وتطوير هذا المشاريع، مشدداً على أن العمل في قطاع غزة سيكون ضمن البوابة الإلكترونية الموحدة ومن خلال الكوادر العاملة  في القطاع والتي تشرف عليها الوزارة في رام الله.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي على أهمية التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء من أجل الوصول إلى الأسر المحتاجة فعلياً في المناطق المهمشة، موضحاً أن أولويات هذه المشاريع للأسر التي ترأسها نساء، والتعاونيات والمؤسسات الإيوائية (دور الأيتام، والمسنين).

في ذات السياق، قدم مدير برنامج التمكين الاقتصادي في الوزارة سامر علاونة، شرحاً تفصيلياً عن الأليات المتبعة في استهداف الأسر الفقيرة المدرجة على قوائم الوزارة، وماهية المشاريع المنوي تنفيذها، وآلية تنفيذ المشاريع وفقا لمنهجية محددة تتم بالشراكة بين الوزارة والمؤسسات الداعمة والجهات المنفذة، مشدداً على ضرورة تقييم التجربة السابقة التي تم تنفيذها، وتمكين 200 أسرة محتاجة في مختلف المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة.


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