رائد رضوان: الفعالية التي ستنظم بأريحا الاثنين المقابل إيذان بانطلاق المقاومة الشعبية



وأضاف رضوان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن هذه الفعاليات بمثابة رسالة شعبية سلمية للمجتمع الدولي، تؤكد أن شعبنا لا يمكن أن يسلم بهذه السياسات التصفوية، التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها على الأرض

مشيراً إلى ان شعبنا، سيبقى مؤمناً بحقه التاريخي.





وأكد رضوان، أن المرحلة خطيرة جداً، وتتطلب جهداً فلسطينياً موحداً من كافة فئات وشرائح شعبنا، حتى تكون هناك صورة حقيقية تعبر عن وحدة الموقف في رفض إجراءات الضم والتأكيد على أن الثوابت الفلسطينية لا يمكن أن تمس.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) رائد رضوان: إن الفعالية التي ستقام في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في الأغوار، هي إيذان بانطلاق سلسة من الفعاليات، بهدف تفعيل المقاومة الشعبية؛ لإسقاط المشاريع (الصهيو- أمريكية) الهادفةإالى تصفية القضية الفلسطينية.