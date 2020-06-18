فصائل منظمة التحرير: الشعب الفلسطيني يرفض أي خطة إسرائيلية تنتقص الحقوق الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت فصائل وقوى منظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة أريحا والأغوار، رفض الشعب الفلسطيني، وكل القوي الوطنية، والعشائر الفلسطينية بأريحا والأغوار وفلسطين، لأي خطوة أو خطة إسرائيلية، تنتقص من الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها عزم حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، إعلان قرار الضم للأغوار الفلسطينية، وأن الكل الفلسطيني، سيقاوم ويحبط قرار الضم بكل وسائل المقاومة الشعبية المتاحة وفي المحافل الدولية.



وذلك في ختام اجتماعين طارئين، عقدا اليوم، بمقر المحافظة وسط مدينة أريحا، برئاسة جهاد أبو العسل محافظ أريحا والأغوار، وحضور ممثلي الفصائل والقوى الوطنية بالمحافظة، واعضاء المجلس التنفيذي، ورؤساء المجالس المحلية والبلدية بالمحافظة.



وقال أبو العسل: إن ما تقوم به سلطات الاحتلال، هو إعادة الاحتلال، وليس الضم وتدمير لكل الاتفاقات والتفاهمات الدولية ونسف ممهنج لمقدرات الشعب الفلسطيني ومكتسباته، وأن المرحلة الحالية من أخطر مراحل التي تمر على الشعب الفلسطيني، وتتحتم اصطفاف الكل الفلسطيني لمواجهة كل محاولات التصفية والمشاريع المشبوهة من هنا وهناك.



وطالب المحافظ، الكل الفلسطيني بالحشد الجماهيري والوطني ليوم 22 من الشهر الجاري، وهو يوم الإعلان عن بدء مشروع وطني لمقاومة سلمية شعبية، تتصاعد بالتدريج، وفقاً لبرامج وطنية لإفشال وإسقاط ما يسمى بقرار الضم، وأنه جرى اختيار الأغوار كعنوان وبداية، منوهاً إلى أنه يجري حشد دبلوماسي وحضور العديد من قناصل وممثلي الدول الأوروبية والدول الصديقة والأشقاء العرب في رسالة واضحة، بأن ما تقوم أو تعتزم القيام به سلطات الاحتلال، هو مخالف لكل الاتفاقات والقانون الدولي والإنساني.