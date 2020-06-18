الرجوب: اجتماع المركزية غداً مهم وتاريخي وحركة (فتح) ستقود الشارع



ووصف أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء جبريل الرجوب، اجتماع اللجنة المركزية غداً بالمهم والتاريخي، وخاصة أن حركة فتح ترى أن مسؤوليتها في هذه المرحلة انها امتداد لتاريخها النضالي الوطني، وهو قيادة الشارع لإفشال تصفية القضية الفلسطينية في ظل وجود تقاطع بين المصالح الأمريكية والحكومة الفاشية الإسرائيلية.



واضاف الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إننا في محطة مفصلية وتاريخية ولأول مرة يتحقق إجماع وطني فلسطيني على رفض خطوة سياسية من أعدائنا، بالإضافة الى إجماع دولي وإقليمي، وإسناد لموقف

القيادة السياسي.





وشدد الرجوب على ان حركة فتح، وكافة فصائل العمل الوطني مهمتها في هذه المرحلة الصعبة ان تتوحد بالجهد والرؤية والفعل الحقيقي في مقاومة شعبية على الأرض لإيصال رسالة للعالم باننا موجودون، وأصحاب حق في دولتنا الفلسطينية المستقلة.



وتابع الرجوب "من المنظور التاريخي والتربوي مسؤوليتنا في حركة فتح أن نرتقي الى مستوى ما هو مطلوب منا والتركيز على عدونا المركزي، وهو الاحتلال ولدينا خطة كجزء من الاستراتيجية الوطنية التي تحدد مسؤولياتها السياسية منظمة التحرير، والتي من حقها محاسبة الاحتلال بكل المنابر الدولية".





وشدد الرجوب ان الفصائل مسؤوليتها تتركز تحت بند واحد وهو قيادة الشارع وتنظيم أنشطة وفعاليات لخلق عناصر ضاغطة على الاحتلال في كل العالم، مجدداً رفض القيادة باستبدال حقوقنا الوطنية والسياسية بتحسين ظروف المعيشة، مؤكداً ان شعبنا متمسك بالمظاهر السلمية الشعبية والتي يجب ان تتطور وفق سلوك الاحتلال.



وتابع الرجوب: ان شعبنا سيخوص هذه المعركة بكل فئاته وسيطور خطواته التكتيكية النضالية، وفق التطورات على الارض.





وأعلن أن سلسلة من الفعاليات التي ستنظم خلال الأيام والأسابيع المقبلة أولها في 22 من الشهر الجاري بمهرجان وطني حاشد ينظم في اريحا، وسيكون ذات طابع وطني شكلاً ومضموناً وسيرفع فيه العلم الفلسطيني فقط وكافة شعارات الاجماع الوطني وذلك بمشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي وكافة فئات شعبنا.



وأشار الرجوب، إلى ان هذه الفعالية ستتضمن كلمات لأعضاء في السلك الدبلوماسي بمن فيهم مندوبو الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والصين وروسيا والمجموعة العربية وافريقيا وامريكا اللاتينية؛ للتأكيد بان شعبنا ليس وحده في المعركة التي يخوضها.





ودعا الرجوب كافة أبناء شعبنا بكافة فئاته وخاصة قيادات وكوادر حركة فتح للمشاركة بالفعاليات التي ستنطلق في 22 من الشهر الجاري وان يزحفوا لكل المناطق التي ستنطلق فيها المسيرات لأنها معركة كل الفلسطينيين والتي يجب ان يقودها كل الفتحاويين.



وأشار الرجوب الى ان هذه الفعاليات تبدا بمسيرة في الاغوار وتنتهي بعصيان وطني شامل، يشارك به كل الفلسطينيين بالزحف على كل الشوارع والتقاطعات.





وأشار الرجوب إلى ان هناك برنامج فعاليات، سيقر غدا خلال اجتماع اللجنة المركزية في الأغوار، موضحاً أنه سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء في الأغوار في إطار التأكيد على حق شعبنا في الأغوار.

رام الله - دنيا الوطنيترأس الرئيس محمود عباس، اجتماعاً للجنة المركزية لحركة (فتح) يوم غد الجمعة؛ لبحث آخر التطورات، وإقرار آليات مواجهة عملية الضم، بالإضافة لنقاش ملف فيروس (كورونا) وخلق حالة وعي لأبناء شعبنا؛ لتوخي الحذر من هذه الجائحة التي تجتاح العالم.