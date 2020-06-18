أسرى فلسطين: ستة أعوام على إعادة اعتقال العشرات من محرري وفاء الأحرار

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مركز أسرى فلسطين، بأن الاحتلال لا يزال يعتقل (50) اسيراً محرراً من الذين أطلق سراحهم ضمن صفقة وفاء الأحرار، مما شكل خرقاً واضحاً وخطيراً للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية.



وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في تقرير بمناسبه ذكرى مرور ستة أعوام على اعاده اعتقال العشرات من محرري الصفقة ان الاحتلال لم يكتفى بخرق الاتفاق التي تم في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2011، انما نسفه من أساسه بإعادة الأحكام السابقة لكافة المحررين الذين اعيد اعتقالهم، وهى أحكام بالمؤبدات او لعشرات السنين.



وأشار إلى أنه رغم مرور 6 أعوام كاملة على قيام الاحتلال بعدم الالتزام بشرط بتوفير الأمن والسلامة للمحررين، واعاده اعتقالهم مرة اخرى، لا يزال يواصل رفض كل المناشدات والمطالبات بإطلاق سراحهم لان اعتقالهم يعتبر خرق لبنود الصفقة التي جرت برعاية مصرية.



وأضاف الأشقر، أن الاحتلال كان يبَّيت النية منذ البداية لإعادة اعتقال المحررين ضمن الصفقة، حيث بدء منذ الشهور الاولى لإتمام الصفقة بالتضييق على المحررين بالاستدعاءات والاعتقالات دون سبب، ووصل عدد من تم اعتقالهم من المحررين الى (80) محرراً، في مقدمتهم الأسير نائل البرغوتي، عميد الأسرى الفلسطينيين والذى أمضى 34 عاماً قبل الصفقة و6 أعوام بعد اعاده اعتقاله ليصبح مجموع ما امضاه 40 عاماً.



وأوضح أن (74) من المحررين تم اختطافهم دفعة واحدة في مذل هذا اليوم بعد حادثة مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل يونيو 2014، حيث أطلق سراح (30) منهم، بينما لا يزال (50) رهن الاعتقال، وهم يشكلون حوالى45% من محرري صفقة وفاء الاحرار الذين اطلق سراحهم في الضفة الغربية والقدس وعددهم (110) أسرى.



وشدد على موقف المقاومة الفلسطينية بالإصرار على ضرورة اطلاق سراح من اعيد اعتقالهم من الصفقة الأولى قبل الشروع في تفاهمات حول صفقة جديدة بما تملكه من أوراق قوة بعد حرب 2014 تجبر الاحتلال على الرضوخ لمطالبها .



وجدد مركز أسرى فلسطين مطالبته للحكومة المصرية الراعية المباشرة للصفقة، ولكل الأطراف الدولية التي شاركت في انجازها التدخل لوقف هذه الجريمة المستمرة منذ سنوات والافراج عن العشرات من محرري وفاء الاحرار، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى قبل 6 اعوام، وإلغاء كل الاحكام غير القانونية التي صدرت بحقهم.