اقتصاد غزة يسمح بإدخال السخانات الشمسية المستخدمة





وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة: إن وكيل الوزارة د. رشدي وادي، أصدر قراراً إدارياً رقم 48 لسنه 2020، بشأن السماح بإدخال واستيراد السخانات الشمسية وألواح المرايا الشمسية المستخدمة.





وبين القرار، أنه يجب حجز البضائع لمدة 24 ساعة، ورش السخانات من الخارج بمادة الكلور بتركيز 1000 جزء بالمليون، على أن يتم في اليوم الثاني، غسل جميع السخانات من الخارج بالماء والصابون.





وأشار القرار إلى أنه يجب على العمال ارتداء الواقيات الشخصية وكفات شديدة التحمل، ومرايل واقية، وكمامات وواقٍ للوجه والعينين، أثناء وقبل القيام بعملية التنظيف والتطهير.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم الخميس، عن السماح بإدخال السخانات الشمسية المستخدمة، وفق الإجراءات الوقائية، على أن يتم الالتزام بالمتطلبات الفنية والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) في حال استيراد سلع مستخدمة.