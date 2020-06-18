هيئة الأسرى: العام 2020 الأخطر على حياة المعتقلين بسجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

وصفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الخميس، العام 2020 بالعام الأخطر والأكثر قلقاً على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بسبب جائحة (كورونا) والتخوفات من إصابتهم، وبسبب حجم الانتهاكات المفروضة عليهم كسياسة الإهمال الطبى، ووقف الزيارات ومصادرة الحقوق الأساسية، والإنسانية في الكثير من المجالات.



وأشارت اللهيئة لحجم القلق الذى يبديه أهالى أسرى المحافظات الجنوبية على أبنائهم من خلال مراجعات المكتب، مشيرة لعشرات الانتهاكات اليومية بحق أبنائهم كإرباكهم في موضوع استئناف برنامج الزيارات، وشكوى الأسرى في فصل الصيف من حجم انتشار الحشرات في عدد من السجون والمعتقلات في صحراء النقب، بالإضافة لانعدام التهوية، ووضع الأجهزة المضرة كالمراقبة والتشويش، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والعقوبات والغرامات، ومنع التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة، وعدم إدخال الكتب ومنع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين.



وطالب وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة، ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية بسام المجدلاوى، المؤسسات الدولية ومجلس حقوق الانسان لزيارة السجون، وتأمين حماية دولية لهم، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية، لمسؤوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية، ولأدنى مفاهيم حقوق الإنسان.